Bahia acerta a contratação do meia Cauly Oliveira, do Ludogorets

O elenco do Bahia vai ganhar mais uma cara nova. O tricolor acertou a contratação do meia Cauly Oliveira. O jogador de 27 anos estava no Ludogorets, da Bulgária, e é esperado em Salvador para realizar os exames médicos e assinar contrato com o Esquadrão. Ele será o 13º reforço da equipe na atual temporada.

A informação da contratação de Cauly Oliveira foi divulgada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO. O jogador assinará contrato em definitivo por quatro temporadas.

O meia chega para ocupar um setor carente no Bahia. Atualmente a equipe conta apenas com Daniel e o garoto Patrick Verhon para o papel de articulador. Cauly teve papel de destaque pelo Ludogorets na última Liga Europa. Ele foi o segundo jogador que mais criou chances de gols no torneio.

Cauly Oliveira é baiano de Porto Seguro, mas nunca jogou no Brasil. Ele iniciou a carreira no Colônia, da Alemanha, atuou no futebol alemão até 2019, quando foi contratado pelo Ludogorets.

O meia defendeu o clube búlgaro nas últimas quatro temporadas. Ao todo, ele disputou 114, 26 gols e deu oito assistências. Durante a passagem pelo Ludogorets, Cauly foi companheiro de Cicinho, lateral direito contratado pelo tricolor.

Para fechar com o meia, o Bahia teve que superar a concorrência do Panathinaikos, da Grécia, e do Jeonbuk, da Coreia do Sul, que tinha o interesse em acertar com o jogador.