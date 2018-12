Bahia acerta contratação do atacante Guilherme

O ataque do Bahia vai ter um novo integrante em 2019. O tricolor acertou a contratação de Guilherme, 30 anos, que pertence ao Corinthians e estava no Atlético-PR. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Yahoo e confirmada pelo CORREIO.

Natural de Imperatriz, no Maranhão, Guilherme foi formado na base do Cruzeiro, após passar pelo baiano Real Salvador. O atacante acumula passagens por Dínamo de Kiev, da Ucrânia, CSKA, da Rússia, Atlético-MG, Antalyaspor, da Turquia, Corinthians e Atlético-PR, clube que defendeu durante as temporadas 2017 e 2018.

Esse ano, Guilherme fez 26 jogos com a camisa do Atlético-PR e marcou seis gols. O jogador chega para disputar posição com os também atacantes Élber, Clayton, Edigar Junio, além de Júnior Brumado e Gilberto, embora não seja centroavante de origem. Outro atacante que negocia com o Bahia é Rogério, do Sport, ex-Vitória.

A tendência é que o Corinthians banque 100% do salário de Guilherme. O acordo seria uma forma de quitar a dívida de R$ 2 milhões que o clube paulista tem com o tricolor pela negociação que levou o lateral-esquerdo Juninho Capixaba para o alvinegro, em janeiro.

O elenco do Bahia se reapresenta no dia 3 de janeiro de 2019, quando inicia a pré-temporada. A estreia será no dia 16, contra o CRB, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.