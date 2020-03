Bahia adere campanha para incentivar torcedores a ficarem em casa

Clubes de futebol todo o Brasil iniciaram uma campanha nas redes sociais para que os torcedores fiquem em casa em razão da pandemia do coronavírus. No Twitter, os times adotaram a imagem de uma casa ao lado do nome e estão divulgando fotos das bandeiras dos clubes expostas nas varandas das casas dos torcedores.



O Fluminense foi um dos primeiros clubes que adotou a campanha e convocou outros tricolores a participarem. "Alô, Bahia! Seria uma honra se vocês entrassem nessa corrente do bem com a gente! Bora? #TricolorEmTodaCasa", postou o time das laranjeiras no Twitter.

O Bahia respondeu: "Estamos juntos, Fluminense! Convocamos toda a nossa torcida a participar do #TricolorEmTodaCasa. O estagiário já começou aqui".

Estamos juntos, @FluminenseFC! Convocamos toda a nossa torcida a participar do #TricolorEmTodaCasa. O estagiário já começou aqui ???????????? https://t.co/WXyuBQkSZn pic.twitter.com/YwogXUs7Ex — Esporte Clube Bahia (de ????) (@ECBahia) March 18, 2020

O Fluminense seguiu fazendo convocações. "Alô, São Paulo, Grêmio, Santa Cruz, Paraná Clube e Fortaleza, bora entrar na campanha #TricolorEmTodaCasa? A prevenção ao Covic-19 pode começar pela gente! Muita gente já entrou! Bora?", escreveu o time carioca na rede social.

O Palmeiras também usou a sua conta para se manifestar. "Alô, Fluminense! Não somos tricolores, mas a minha torcida com certeza também fará parte dessa corrente. Bora pendurar nossa bandeira, #FamíliaPalmeiras? Esse jogo é em casa e somos mandantes pra vencer mais esse desafio!".



Já o Santos brincou com o emoji de uma casa em seus posts. "Pelo bem de todos nós, estamos no necessário home office! Somos o time do DNA ofensivo, mas o momento pede que sejamos mais defensivos nos próximos dias. Já até alterei meu nick aqui no Twitter para ajudar nessa conscientização!", registrou o clube da Vila Belmiro.



O Flamengo, por sua vez, publicou foto de Bruno Henrique limpando a mão com álcool em gel. "O Bruno Henrique está #EmCasaComOManto e tomando todas as providências para se prevenir do coronavírus. É importante lembrar da utilização do álcool em gel na higienização das mãos no dia a dia."



O São Paulo e outros clubes postaram diversas recomendações sanitárias para seus torcedores diante da pandemia.