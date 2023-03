Bahia alcança sua pior campanha na história da Copa do Nordeste

Além da queda, o coice. A eliminação do Bahia na primeira fase da Copa do Nordeste representará para o tricolor mais do que ausência na fase final do principal torneio regional do país pelo segundo ano consecutivo. Restando uma rodada para o fim da primeira fase, o Esquadrão alcançou a sua pior campanha na história da competição.

Em 2023, o Bahia conseguiu bater todas as suas marcas negativas no Nordestão. O time treinador por Renato Paiva tem o pior aproveitamento, pior ataque e pior defesa na comparação com todas as participações do clube no torneio.

Com apenas seis pontos em sete jogos, o tricolor tem atualmente 28,6% de aproveitamento. Foram três derrotas, três empates e apenas um triunfo. Mesmo se vencer na rodada final, contra o CRB, na Fonte Nova, o desempenho subirá para 37,5% e não ultrapassará os 44,4% registrados nos anos de 2013 e 2000, que até então eram as piores marcas da equipe.

A defesa tricolor também deixou a desejar na competição. Foram 15 gols sofridos em apenas seis partidas. Uma média de 2,1 tentos por jogo. O time foi vazado por todos os adversários que enfrentou, com destaque para as derrotas por 3x0 para o Fortaleza, na Fonte Nova, e a goleada por 6x0 para o Sport, na Ilha do Retiro.

Para piorar, o ataque não conseguiu compensar a vulnerabilidade do sistema defensivo. Os homens de frente balançaram as redes apenas seis vezes, deixando um saldo negativo de nove gols. Desde que o Nordestão foi retomado, apenas em 2013 o tricolor conseguiu desempenho ofensivo tão ruim. Naquele ano, o time marcou os mesmos seis gols e foi eliminado no terceiro lugar da chave - o formato da disputa era diferente, com quatro grupos com quatro equipes cada.

O resultado do fraco desempenho é expressado diretamente na tabela de classificação. Desde o primeiro jogo, quando perdeu para o Sampaio Corrêa, por 1x0, no Maranhão, o Bahia figurou nas últimas colocações do grupo B da Copa do Nordeste. Os seis pontos colocam o tricolor na vice-lanterna da chave, superando apenas o Campinense, que tem um a menos.

A derrocada final do clube baiano no torneio aconteceu na partida contra o Fluminense-PI. Diante da equipe sub-20 do clube piauiense, o Esquadrão não passou de um empate por 1x1 e viu a chance de classificação ficar pelo caminho. Se vencer o CRB, o Bahia chegará ao máximo de nove pontos e não alcançará as equipes que estão no G4.

A queda na Copa do Nordeste, aliás, marca a primeira eliminação do Bahia sob a gestão do Grupo City. O fundo investidor que comprou o clube baiano no final do ano passado não começou bem a sua trajetória no Esquadrão e tem sido questionado por parte da torcida.

A saída para salvar o primeiro trimestre do tricolor será o Campeonato Baiano. No sábado, a equipe enfrenta o Itabuna pelo jogo de volta da semifinal. Como perdeu a primeira partida por 1x0, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols na Fonte Nova para avançar de forma direta.

O clube ainda está envolvido na Copa do Brasil e em um mês estreará no Campeonato Brasileiro. A primeira partida na Série A será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.