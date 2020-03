Bahia anuncia a contratação da atacante Verena, ex-Vitória

O Bahia anunciou, neste sábado (14), a contratação da atacante Verena, ex-Vitória. Aos 24 anos, a jogadora reforçará o Esquadrão na disputa do Campeonato Brasileiro Série A2 de 2020.

Natural de Salvador, Verena marcou oito gols no Brasileirão A1 de 2019, em 12 partidas pelo Leão. Em agosto, se transferiu para o Valadares Gaia, de Portugal, marcando 5 gols em nove jogos pela liga nacional feminina. Será a primeira vez que a atacante atuará pelo Bahia.

O tricolor estreará no Brasileirão feminino de 2020 contra a UDA. O jogo está marcado para este domingo (15), às 15h, em Pituaçu. O Esquadrão está no grupo C que, além do time alagoano, tem ainda Auto Esporte, Cruzeiro-RN, Náutico e Sport.