Bahia anuncia a contratação do atacante Arthur Sales

O Bahia anunciou a contratação de mais um atleta para a temporada 2023. Trata-se do atacante Arthur Sales, de apenas 20 anos. Ele pertence ao Grupo City e estava no Lommel, da Bélgica. O jogador está integrado ao elenco tricolor e vem treinando no CT Evaristo de Macedo há algumas semanas. Ele assinou por empréstimo até o fim do Brasileirão.

Arthur Sales nasceu no Espírito Santo e começou a carreira na base do Vasco. Em 2021, ele disputou 10 partidas pelo time principal do clube carioca antes de ter sido comprado pelo Grupo City e repassado ao Lommel, um dos clubes da franquia. Pela equipe, ele fez 19 jogos, marcou oito gols e deu duas assistências.

Na temporada passada o atacante foi emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal, onde atuou com o também atacante Kayky, hoje no Bahia. Arthur Sales não teve muito sucesso no futebol português. Ele entrou em campo em 15 partidas e não marcou gols.

Diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro explicou a contratação do atleta.

"Arthur é um jogador que pode atuar tanto como extremo quanto na condição de centroavante. Na Bélgica, foi artilheiro do time na temporada, com 8 gols e 2 assistências em 19 jogos. No último ano de sub-20, pelo Vasco, fez 13 gols em 14 jogos. Acreditamos no seu potencial para desempenhar um bom papel no Esquadrão, disse.

Com Arthur Sales, o Bahia sobe para 15 contratações para a atual temporada. O clube ainda busca atletas mais rodados para dar experiência ao jovem elenco. Um dos alvos é o atacante Marinho, do Flamengo.