Bahia anuncia a contratação do atacante Igor Torres, do Fortaleza

Agora é oficial: o atacante Igor Torres é o novo reforço do Bahia. Nesta segunda-feira (18), o tricolor anunciou a chegada do jogador de 22 anos. Igor pertence ao Fortaleza e assinou contrato de empréstimo até o fim da atual temporada.

Igor Torres é o segundo reforço anunciado pelo Esquadrão na janela de contratações do segundo semestre, que teve início nesta segunda-feira. Antes, o Bahia havia confirmado o também atacante Jonathan Copete, que estava no Avaí.

Igor se destacou durante a Copa São Paulo de futebol Júnior de 2020, quando defendeu o Taboão da Serra. Ele foi contratado pelo Fortaleza e chegou a trabalhar com o técnico Enderson Moreira. No ano passado, o jogador esteve em campo em 25 jogos e marcou três gols. Na atual temporada, Igor perdeu espaço no time cearense. Foram apenas 12 partidas e apenas uma bola na rede.

O atacante está treinando no CT Evaristo de Macedo desde a semana passada. Assim como Copete, Igor Torres depende apenas da publicação do nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para ficar à disposição para o jogo desta terça-feira (19), contra o CRB, às 19h, na Fonte Nova.