Bahia anuncia a contratação do atacante Vinicius Mingotti

O Bahia oficializou a chegada do atacante Vinicius Mingotti. Nesta quinta-feira (20), o tricolor anunciou a contratação do jogador por empréstimo junto ao Athletico-PR.

Vinicius Mingotti tem 23 anos e vai disputar uma posição entre os centroavantes do Esquadrão. Ele foi contratado para suprir a saída de Ricardo Goulart, que decidiu se aposentar dos gramados. Na próxima segunda-feira (24), Goulart concederá entrevista na qual detalhará a aposentadoria.

Mingotti foi revelado pelo Athletico-PR, mas estava no Operário-PR. Esse ano, ele marcou sete gols e deu quatro assistências em 13 jogos pelo Fantasma. O atacante foi o vice-artilheiro do Campeonato Paranaense. O empréstimo ao Bahia vai até o final do ano, mas o tricolor tem a opção de compra. Os valores não foram divulgados.

“Vinicius é um jogador com poder de finalização e características diferentes do que a gente tem no nosso elenco. Um jogador de área, que vinha se destacando neste início de ano no Operário-PR. Em 12 jogos pelo Estadual, 7 gols e 4 assistências. Na base, passou pelas formações do São Paulo e do Athletico".

Como jogou a Copa do Brasil deste pelo Operário, no Bahia, Vinicius Mingotti estará à disposição apenas para a Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, a tendência é a de que ele passe a ser relacionado a partir do jogo contra o Vasco, no dia 1º de maio, pela terceira rodada do Brasileirão.