Bahia anuncia a contratação do lateral direito Cicinho

O elenco do Bahia ganhou mais uma cara nova. Nesta sexta-feira (13), o tricolor anunciou a contratação do lateral direito Cicinho. O jogador de 34 anos estava no Ludogorets, da Bulgária, e assinou vínculo até o fim de 2024. Cicinho é o 10º reforço oficializado pelo Esquadrão para a temporada 2023. Ele já teve o nome publicado no BID da CBF e está à disposição do técnico Renato Paiva.

Revelado pelo Remo, Cicinho defendeu clubes como Juventude, Remo e Brasiliense. Ele ganhou destaque com a camisa da Ponte Preta, onde atuou entre 2012 e 2013, quando despertou o interesse do Santos.

O lateral permaneceu no Peixe entre 2013 e 2015, quando se transferiu para o Ludogorets. Desde então, ele defendia o clube da Bulgária. No futebol europeu, Cicinho disputou competições internacionais, como a Liga dos Campeões, e conquistou quatro títulos da Copa da Bulgária.

De acordo com o diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, Cicinho será importante não só no aspecto técnico, mas também no auxílio ao desenvolvimento de jovens atletas. No atual elenco do Bahia, ele disputará posição com os jovens André e Borel.

"Um jogador experiente que vai ser importante não só na performance técnica como também no processo de desenvolvimento de Borel e André, ambos jovens na posição. Cicinho era um dos capitães da equipe e também se destaca pela parte física, sem lesões e sempre com muita minutagem. Antes de construir uma carreira respeitada lá, jogou em alto nível na Série A do Brasil", comentou Cadu Santoro.