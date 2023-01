Bahia anuncia a contratação do lateral equatoriano Jhoanner Chávez

O elenco do Bahia ganhou mais uma peça para a temporada 2023. O tricolor anunciou a contratação do lateral esquerdo Jhoanner Chávez, de 20 anos, que estava no Independiente del Valle. O jogador teve os direitos econômicos comprados pelo Esquadrão e assinou contrato de cinco anos.

Jhoanner Chávez iniciou a carreira no Independiente del Valle. No Esquadrão, o equatoriano reencontrará o técnico Renato Paiva, com quem trabalhou no próprio del Valle. Os dois foram campeões do Campeonato Equatoriano, em 2021.

Considerado uma promessa do futebol sul-americano, Chávez acumula ainda o título da Sul-Americana do ano passado, conquistado na final contra o São Paulo. Ele também venceu a Libertadores sub-20 e acumula convocações para a seleção principal do seu país.

De acordo com o diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, o lateral esquerdo vinha sendo monitorado pelo Grupo City desde as categorias de base. O valor da transação não foi divulgado.

“Conhecemos Chávez desde as divisões de base do Del Valle e da seleção do Equador. Fez uma transição para o profissional sob o comando do professor Renato Paiva e tem todas as características de um lateral moderno. Além disso, apesar de jovem, possui importantes conquistas na carreira”, disse Santoro.

Chávez já iniciou os trabalhos no CT Evaristo de Macedo e depende apenas da regularização para estrear. Ele disputará posição com Matheus Bahia e o garoto Ryan.

Com a chegada do lateral esquerdo, o Bahia subiu para nove o número de atletas anunciados oficialmente para a temporada 2023. Até aqui foram oficializados o goleiro Marcos Felipe, os zagueiros Kanu, David Duarte, Raul Gustavo e Marcos Victor, o volante Acevedo e os atacantes Everaldo e Biel.

Nos próximos dias o clube anunciará também o volante Diego Rosa e o atacante Kayky. A dupla está treinando com o elenco desde o ano passado.