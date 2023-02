Bahia anuncia a contratação do meia Cauly Oliveira

O Bahia oficializou o seu 13º reforço para a temporada 2023. Nesta sexta-feira (3), o tricolor anunciou a contratação do meia Cauly Oliveira. O jogador de 27 anos estava no Ludogorets, da Bulgária, e assinou contrato até o fim de 2026.

Cauly Oliveira é baiano de Porto Seguro, mas nunca jogou no Brasil. Ele iniciou a carreira no Colônia, da Alemanha, atuou no futebol alemão até 2020, quando foi contratado pelo Ludogorets.

O meia defendeu o clube búlgaro nas últimas quatro temporadas. Ao todo, ele disputou 114, 26 gols e deu oito assistências. Durante a passagem pelo Ludogorets, Cauly foi companheiro de Cicinho, lateral direito contratado pelo tricolor.

Diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro explicou que o meia estava no radar do Grupo City. O jogador iniciou os treinos com o restante do elenco nesta sexta-feira, e já está regularizado.

“Cauly é um jogador conhecido pelos scouts do City Football Group tanto na Europa quanto na América Latina e a nossa primeira opção, dentro do processo de escolha, analisando as alternativas de mercado. Ele se destacou não só nos campeonatos nacionais que disputou, como também em competições de maior nível de competitividade, como a Europa League, e isso foi determinante para a decisão. Um nome discutido e aprovado entre direção e comissão técnica do professor Renato Paiva", afirmou.