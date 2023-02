Bahia anuncia a contratação do meia Yago Felipe, do Fluminense

O Bahia oficializou a contratação do meia Yago Felipe. Na tarde desta segunda-feira (27), o Esquadrão usou os seus canais oficiais para comunicar a chegada do jogador de 28 anos. O contrato entre o atleta e o Esquadrão é válido até o fim de 2025.

O anúncio da contratação de Yago era esperado. O jogador já havia se despedido do Fluminense e dependia apenas da parte burocrática para firmar o vínculo com o clube baiano. O meia foi adquirido em definitivo. O Bahia não divulgou os valores, mas o CORREIO apurou que a negociação gira na casa dos R$ 10 milhões.

Diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro elogiou o perfil de Yago. "Um jogador consistente, de Série A, que conhece a competição e vem para uma posição que a gente precisava reforçar. Yago ajudará a melhorar nosso equilíbrio e aumentar a solidez e estabilidade do nosso time", disse.

Yago Felipe tem 28 anos e estava no Fluminense desde 2020. No ano passado ele fez 45 jogos e deu cinco assistências pelo clube carioca, que foi terceiro colocado no Brasileirão. O jogador possui passagens ainda por Figueirense, Goiás e Vitória. Ele defendeu o rubro-negro baiano entre 2017 e 2019.

Esse ano, o jogador entrou em campo em cinco partidas pelo Fluminense. Ele já está integrado ao elenco do Bahia e participa dos treinos sob o comando do técnico Renato Paiva.