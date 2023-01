Bahia anuncia a contratação do volante Diego Rosa

Agora é oficial: o volante Diego Rosa é o novo reforço do Bahia. O jogador de 20 anos teve a sua contratação anunciada pelo Esquadrão neste sábado (14). Com a oficialização, o tricolor passa a contar com 12 reforços para a temporada 2023.

O anúncio da contratação de Diego Rosa era esperado pelos tricolores. Ele está treinando com o elenco desde dezembro do ano passado, durante a pré-temporada, mas aguardava os trâmites burocráticos para assinar contrato. Ele chega em definitivo do Manchester City com contrato até 2027.

Baiano de Salvador, Diego Rosa surgiu nas categorias de base do rival Vitória, mas foi repassado ao Grêmio como parte do pagamento do zagueiro Wallace. No clube Gaúcho, ele ganhou destaque e em 2020 foi vendido ao Manchester City por cerca de R$ 30 milhões.

No futebol europeu, ele passou pelo belga Lommel - clube que é gerido pelo Grupo City -, e pelo Vizela de Portugal. A situação dele é semelhante a do atacante Kayky, que também foi emprestado pelo Manchester ao Bahia. Nos dois casos o Grupo entendeu como positiva a vinda dos atletas para o futebol brasileiro.

Diego Rosa aguarda apenas a regularização para ficar à disposição do técnico Renato Paiva. A tendência é a de que ele fique à disposição para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, na quarta-feira (18), na Fonte Nova, pelo Baianão.