Bahia anuncia a contratação do zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians

O Bahia oficializou a contratação do zagueiro Raul Gustavo. O jogador de 23 anos pertence ao Corinthians e assinou contrato de empréstimo até o fim de 2023. Após o vínculo, o Esquadrão tem a opção de comprar o jogador em definitivo.

Raul Gustavo é o quinto reforço do tricolor para o sistema defensivo. Antes dele, chegaram o goleiro Marcos Felipe e os zagueiros Kanu, Marcos Victor e David Duarte.

Entre os zagueiros que disputaram a temporada passada, apenas Gabriel Xavier foi mantido no clube. Ignácio, Luiz Otávio, Gabriel Noga e Didi não tiveram os contratos renovados. Zé Vitor, que fez apenas um jogo pelo clube, foi repassado ao Tombense.

Mineiro da cidade de Pedro Leopoldo, Raul Gustavo foi formado nas categorias de base do Corinthians e lançado na equipe principal em 2020. No ano passado, ele teve a maior sequência como profissional e disputou 33 jogos. O zagueiro marcou quatro gols e deu duas assistências.

Raul Gustavo já está integrado ao elenco do Bahia que faz a pré-temporada no CT Evaristo de Macedo. A estreia do time no ano será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, em Pituaçu, pelo Campeonato Baiano.