Bahia anuncia a contratação do zagueiro Vitor Hugo, do Trabzonspor

O Bahia anunciou a contratação de mais um jogador para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Vitor Hugo, de 31 anos, que estava no Trabzonspor, da Turquia. O defensor chega ao Esquadrão em definitivo, com contrato válido até o fim de 2026. Os valores da negociação não foram divulgados.

Mais cedo, o clube turco havia se antecipado ao Bahia e anunciado a venda do zagueiro Vitor Hugo ao tricolor. Na manhã desta segunda-feira (3), a equipe europeia usou as redes sociais para se despedir do brasileiro.

"Foi acertada a transferência definitiva do nosso jogador de futebol profissional, Vitor Hugo Franchescoli De Souza, para o EC Bahia", escreveu o Trabzonspor.

A equipe publicou ainda um vídeo no qual o jogador se despede da torcida e dos companheiros. Vitor Hugo estava no futebol turco desde 2021.

Vitor Hugo já passou por exames médicos e é aguardado em Salvador para se juntar ao elenco. Zagueiro canhoto, ele chega para ocupar o lugar de Raul Gustavo, que passou por cirurgia no joelho e não joga mais na atual temporada. Com ele, o Bahia chega ao total de cinco defensores no elenco principal. Também fazem parte do grupo: Kanu, Marcos Victor, Gabriel Xavier e David Duarte.

“Vitor Hugo é um jogador que tivemos o interesse desde a chegada do projeto, em dezembro, e só agora conseguimos efetivar. Líder, experiente, vencedor, campeão de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, assim como aconteceu ano passado na Turquia. Um zagueiro canhoto, que se encaixa com as características do nosso modelo de jogo e do tipo de futebol que a gente quer jogar”, disse o diretor de futebol Carlos Santoro.

O defensor ganhou destaque no Brasil defendendo o Palmeiras. Ele atuou pelo clube paulista entre 2015 e 2017, e de 2019 a 2021. No período, ele ganhou a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016.

Vitor Hugo também tem passagens por clubes como América-MG, Ceará e Fiorentina. Ele é o terceiro reforço do Bahia para a Série A. O Esquadrão já anunciou as chegadas de Ademir, do Atlético-MG, e Thaciano, que estava no Grêmio.