Bahia anuncia a renovação do contrato do lateral esquerdo Ryan

O Bahia anunciou a renovação do contrato do lateral esquerdo Ryan, de 20 anos. O vínculo atual, que se encerraria em abril, foi prorrogado até o fim da temporada.

Ryan chegou às categorias de base do Bahia em 2020. Esse ano o lateral esquerdo teve a primeira chance no time de cima. Puxado por Renato Paiva, ele fez 10 partidas entre o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.

Desde janeiro, Bahia e jogador estavam em negociações para a renovação do contrato. Com o novo vínculo, o Esquadrão garante a permanência dos seus três laterais até o fim do ano. Além de Ryan, o clube conta com Matheus Bahia e Chávez.

Ryan, no entanto, vai ter que esperar para entrar em campo após a renovação. Ele está suspenso por ter recebido o cartão vermelho na goleada para o Sport e não atuará no clássico contra o Vitória, neste domingo (5), às 16h, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.