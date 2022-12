Bahia anuncia a saída de Renê e apresenta nova comissão técnica

O Bahia está passando por reformulação. Neste domingo (11), o tricolor anunciou as saídas do coordenador de futebol Renê Marques, do auxiliar técnico fixo Bruno Lopes e do treinador de goleiros Rogério Lima. O Esquadrão agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso aos profissionais.

As mudanças fazem parte da renovação comandada pelo Grupo City, novo gestor do futebol do Esquadrão. Nos últimos dias, foram anunciadas as chegadas de Carlos Santoro para a diretoria de futebol e Marcelo Teixeira como novo coordenador da base. Teixeira estava no Athletico-PR e tem passagem pelo Fluminense.

O Bahia também terá uma nova comissão técnica em 2023. Além do técnico português Renato Paiva, que estava no Léon-MEX, outros cinco nomes farão parte da equipe de trabalho. São eles os auxiliares Nuno Presume e Ricardo Dionísio, o preparador físico Antonio Bores Cerezal, o treinador de goleiros Rui Tavares e o analista de desempenho David Pereira. O quinteto é todo estrangeiro, sendo Cerezal espanhol e os outros, portugueses.

O início da pré-temporada está marcada para segunda-feira (12), às 15h, na Cidade Tricolor. Será o primeiro contato entre o técnico Renato Paiva e os jogadores. A estreia do Bahia em 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.

Confira o perfil da nova comissão técnica do Bahia:

Nuno Presume - Auxiliar técnico

O auxiliar de 53 anos iniciou a carreira no Cartaxo-POR e também acumula passagens por outras equipes portuguesas como Olhanense, Carregado, União de Santarém, Fátima, Riachense e Portomosense. A partir de 2018 passou a integrar a comissão do treinador José Pereiro, com quem trabalhou no Vitória de Guimarães-POR (2017/18) e no Sporting-POR (2018/19), além da seleção da Venezuela, onde esteve entre os anos de 2020 e 2021.

Ricardo Dionisio - Auxiliar técnico

O profissional de 40 anos esteve com Renato Paiva nos últimos trabalhos do técnico como no Independiente del Valle-EQU e no Club León-MEX. Ricardo foi preparador físico ou auxiliar dos principais clubes portugueses como Benfica, Porto, Sporting e Braga. Também já atuou como treinador no Stade Nyonnais e no Sion, ambos da Suíça. Esteve ainda no Servette (Suíça), no Al Wahda (Emirados Árabes) e no Al Ahly (Egito) como preparador físico e auxiliar.

Antonio Bores Cerezal - Preparador físico

Doutor em Ciências da Atividade Física e do Esporte, Mestre em Alto Rendimento em Força e Condicionamento Físico e também Mestre em Alto Rendimento Esportivo. Autor de inúmeros artigos científicos e livros no âmbito das Ciências do Esporte. Ex-preparador físico da Seleção Espanhola de Futsal entre 2008 e 2017. Também atuou como preparador físico e chefe de Performance no Independiente del Valle-EQU, no Universidad de Chile-CHI e no León-MEX, além de alguns clubes da Espanha e do Catar.

Rui Tavares - Treinador de goleiros

O português de 43 anos já trabalhou em diversos clubes e países como Olhanense (Portugal); Tractor Sazi, Zobahan FC e Sepahan FC (Irã); Khorfakkan FC (Emirados Árabes Unidos); Independiente del Valle (Equador); e Léon (México).

David Pereira - Analista de desempenho

Com Licenciatura e Mestrado no curso de Treino Esportivo e especialização no Futebol, o profissional de 40 anos também possui a acreditação B da UEFA. Esteve no Benfica entre os anos de 2007 e 2018, quando teve a oportunidade de trabalhar com diversos brasileiros como os goleiros Ederson e Júlio César, o volante Ramires, o atacante Jonas, além do meia revelado pelo Esquadrão, Anderson Talisca. No fim de 2018 seguiu para o futebol chinês, onde foi o responsável por criar e coordenar o Departamento de Análise de Desempenho do Sandong Luneng Taishan. Ficou até junho de 2020. Depois passou a integrar a comissão técnica de Renato Paiva no Independiente del Valle-EQU e no Club León-MEX.