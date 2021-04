Bahia anuncia contratação de equatoriana para time feminino

O time feminino do Bahia ganhou reforço internacional. O tricolor anunciou a contratação da zagueira equatoriana Ari Lomas, de 19 anos. Ela vai fazer parte da equipe que disputará a Série A-1 do Campeonato Brasileiro.

Ari Lomas chamou a atenção do Bahia quando defendia o El Nacional, do Equador. Na temporada passada a zagueira foi campeã da liga equatoriana. Além do El Nacional, ela acumula passagens ainda por USFQ Dragonas e Espuce, ambos do Equador, e convocações para a seleção do seu país, que atualmente é comandada pela técnica brasileira Emily Lima.

Depois de conquistar o acesso à Série A-1 no ano passado, o time feminino do Bahia se prepara para a disputa na elite do futebol brasileiro. A estreia na primeira divisão será no próximo dia 18, contra o Botafogo, fora de casa.