Bahia anuncia contratação de meia paraguaia para o time feminino

O time feminino do Bahia ganhou mais um reforço estrangeiro para a disputa do Brasileirão. O tricolor anunciou nesta quinta-feira (22), a contratação da meia-atacante paraguaia Fabíola Sandoval, de 21 anos.

Fabíola chega ao Bahia após passagem pelo Colo Colo, do Chile. A meia defendeu ainda clubes como Sportivo Luqueño, Sportivo Limpeño e Libertad, todos do Paraguai.

A jogadora tem no currículo também convocações para a seleção paraguaia. Ela fez parte, por exemplo, do grupo que disputou os Mundiais sub-17 e sub-20, a Copa América e os Jogos Panamericanos de 2019.

Fabíola é a segunda atleta estrangeira contratada pelo Bahia esse ano. A outra é a zagueira equatoriana Ariana Lomas, de 19 anos.

Estreante na Série A-1 do Brasileirão, As Mulheres de Aço ainda buscam o primeiro triunfo na temporada. O time estreou com empate sem gols com o Botafogo e foi derrotado pelo Internacional, por 2x0, em Pituaçu. O próximo desafio será domingo (25), contra o Napoli, em Santa Catarina.