Bahia anuncia contratação do goleiro Marcos Felipe, do Fluminense

O Bahia acertou mais uma contratação para a temporada 2023. O tricolor anunciou nesta quarta-feira (28) a chegada do goleiro Marcos Felipe. O jogador de 26 anos pertence ao Fluminense e assinou contrato de empréstimo com opção de compra com o Esquadrão até o fim da temporada.

Marcos Felipe já está em Salvador. Ele passou por exames médicos e se juntou ao elenco na pré-temporada. Formado nas categorias de base do Flu, ele foi titular durante a temporada 2021, mas esse ano perdeu espaço após a chegada do experiente Fábio, ex-Cruzeiro.

O goleiro viu no tricolor baiano a chance de ser mais utilizado. No Esquadrão, ele vai disputar posição com Mateus Claus, Matheus Teixeira e Gabriel Souza. Para a posição, o Bahia tem ainda Danilo Fernandes, titular na temporada passada, que se recupera de lesão e por isso terá o contrato renovado.

O diretor de futebol do clube Carlos Santoro comentou a contratação do goleiro e destacou a experiência do jogador em competições internacionais, como a Libertadores: "Um goleiro consolidado na Série A com jogos e performance importantes inclusive em Libertadores e que a gente enxerga como alguém que vem pra solidez ao nosso sistema defensivo".

O goleiro ainda tem no currículo passagens pela Seleção Brasileira de base, no sub-15 e sub-20, quando conquistou o Torneio de Toulon, na França, em 2014.

Com a chegada de Marcos Felipe, o Bahia oficializou a sua sétima contratação para o próximo ano. Além dele, o Esquadrão anunciou ainda nesta quarta-feira as chegadas do centroavante Everaldo, que estava no futebol japonês, e o zagueiro David Duarte, que foi companheiro de equipe do goleiro no Fluminense.

Na terça-feira, foi a vez do atacante Gabriel Teixeira, conhecido como Biel, ser anunciado como reforço tricolor. Os zagueiros Marcos Victor e Kanu e o meia uruguaio Nicolás Acevedo também foram anunciados oficialmente pelo Esquadrão.

O tricolor ainda tem acertos encaminhados com outros jogadores e mais anúncios devem acontecer entre o final deste ano e a primeira semana de 2023. Nomes como os volante Diego Rosa e Christian devem ser anunciados pelo Bahia, além do atacante Kayky.