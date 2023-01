Bahia anuncia entrada na Libra, a Liga do Futebol Brasileiro

O Bahia é mais um clube que aderiu à Libra, a "Liga do Futebol Brasileiro". O anúncio foi feito pelo próprio tricolor nesta sexta-feira (20). O grupo planeja organizar as competições de futebol das Séries A e B nos próximos anos.

Em comunicado, o Bahia informou que a adesão à Libra se deu após o clube reconhecer "os avanços alcançados até o momento e entendendo se tratar de um movimento com potencial para avanços históricos".

Com a entrada do Bahia, a Libra passa a contar com 18 clubes. O grupo foi formado em maio de 2022 por sete equipes: Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Posteriormente, o bloco recebeu novos membros: Botafogo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Vasco, Vitória e agora o Bahia.

A Libra tem como principal concorrente o “Forte Futebol”, um grupo de clubes que não concordaram com os termos da Libra e que têm o mesmo objetivo de organizar e administrar o Brasileirão.

Fazem parte do Forte Futebol o ABC, Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense e Vila Nova.

Confira o comunicado do Bahia:

O Esporte Clube Bahia anuncia a decisão de aderir à Liga do Futebol Brasileiro (Libra), dando continuidade ao papel ativo do Esquadrão neste processo desde 2019, reconhecendo os avanços alcançados até o momento e entendendo se tratar de um movimento com potencial para avanços históricos.



Temos o firme compromisso de trabalhar em estreita colaboração com todas as partes envolvidas para fazer os ajustes necessários no projeto e contribuir positivamente pela criação de uma liga independente, com a união de todos os clubes, inclusive aqueles que ainda não estejam com a gente, transformando o futebol brasileiro com mudanças positivas para clubes, jogadores e torcedores.