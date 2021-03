Bahia anuncia Júnior Chávare como novo diretor de futebol

Dando continuidade ao processo de reformulação no departamento de futebol, o Bahia acertou a contratação de Júnior Chávare para o posto de diretor de futebol. Chávare vai assumir a função que vinha sendo desempenhada por Diego Cerri, que deixou o tricolor na virada do ano após quatro anos na função.



Com experiência de mais de 20 anos no futebol, José Domingos Chávare Júnior acumula passagens por departamentos de base de equipes como São Paulo, Grêmio e Atlético-MG, de onde foi desligado em fevereiro após mudança na diretoria executiva.

Chávare apresenta perfil ligado a captação de atletas e reestruturação de departamento de futebol de base, além de ter trabalhado como observador para clubes internacionais, entre eles a Juventus.

No Bahia, ele ficará responsável por comandar o futebol profissional, o setor de análise e desempenho, e o departamento amador, que envolve a formação de atletas (categorias de base) e o time sub-23. Na diretoria, ele terá a companhia do executivo Lucas Drubscky, anunciado pelo tricolor em janeiro.

A busca por esse profissional já havia sido divulgada pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. De acordo com o planejamento apresentado por ele, a ideia é descentralizar as decisões tomadas no departamento de futebol. Enquanto Chávare cuidará da base e formação do elenco principal, Lucas Drubscky se dedicará ao relacionamento com o mercado e Renê Marques será a ponte entre a diretoria e o vestiário.

Em 2021, o Bahia tem no calendário as disputas da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Baiano, que vem sendo disputado pelo time de transição.

Durante os dois anos que ficou no Atlético-MG, Júnior Chávare ganhou destaque pelo modelo de formação de atletas criado no alvinegro. Em 2020, a equipe mineira conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20 e foi semifinalista da Copa do Brasil da categoria.