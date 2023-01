Bahia anuncia meia e zagueira como reforços para o time feminino

Não é apenas o time masculino do Bahia que tem ganhado reforços. Nos últimos dias, o Esquadrão anunciou duas novas peças para a equipe feminina, que disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023.

Vão fazer parte da equipe do técnico Igor Morena a meia Flávia Pissaia, de 20 anos, e a zagueira Letícia Fagundes, de 32. Flávia foi revelada pela Ferroviária e tem passagens por Atlético-MG e Ceará.

Em 2022, a meia foi vice-artilheira da Série A2 do Brasileirão, com quatro gols. A bola parada é uma das qualidades da jogadora.

Já Letícia é mais experiente. Nas duas últimas temporadas ela defendeu o São José na Série A1 do Brasileirão. A defensora também passou por Palmeiras, Athletico-PR e pelo futebol de Israel.

A chegada das jogadoras faz parte da reestruturação que o Esquadrão está promovendo no time feminino. No final do ano passado, o clube anunciou renovações com algumas atletas e os retornos da zagueira Aila e da atacante Dan.

A reapresentação das Mulheres de Aço está marcada para a próxima segunda-feira (9), no CT Evaristo de Macedo.