Bahia anuncia novo patrocinador em maior contrato da história 

O Bahia tem um novo patrocinador máster. Nesta terça-feira (10), o Esquadrão anunciou a parceria com a casa de apostas 'Esporte da Sorte'. A marca estampará a região central da camisa tricolor. O acerto é o maior da história do clube baiano.

Durante a apresentação, o presidente Guilherme Bellintani explicou que o valor do acordo não pode ser divulgado por conta de cláusulas de confidencialidade. O Correio apurou que o contrato gira na casa dos R$ 57 milhões por três temporadas. Cerca de R$19 milhões por ano. A informação também foi divulgada pelo site Marketing Esportivo.

"Não vamos divulgar o valor, mas conseguimos fazer com que uma empresa nordestina acreditasse no Bahia ao ponto de concorrer com players de investimento de nível global que poderiam estampar a camisa do Bahia", disse Bellintani.

Ainda segundo o presidente tricolor, as negociações começaram no ano passado, antes da venda da SAF para o Grupo City. Nos últimos meses, o Bahia conversou com outras empresas, mas decidiu fechar com a Esportes da Sorte.

"Entendemos que é uma empresa que paga bem o valor da nossa camisa e quer construir um projeto. Temos aqui uma empresa nordestina, que fez o maior contrato da nossa história. Isso faz com que a gente tenha marcas que estejam vinculadas com a nossa torcida", completou.