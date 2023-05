Bahia anuncia o peruano Raul Aguirre como novo CEO

Na esteira de mudanças que vem passando desde que entrou para a carteira de clubes do Grupo City, o Bahia tem um novo diretor executivo. Nesta quinta-feira (4), o tricolor confirmou o peruano Raul Aguirre como novo CEO.

Raul participou do evento de conclusão do processo da SAF do Esquadrão e foi anunciado por Ferran Soriano, atual CEO do Grupo City. De acordo com Soriano, o trabalho do novo diretor será o de integrar o Bahia ao conglomerado. A ideia é a de que no prazo de seis meses a ativação completa seja realizada.

"O City vai trazer os recursos necessários. Tecnologia, pessoal, know-how e experiência. O grupo tem esse compromisso de trazer os recursos para ajudar o Bahia e temos aqui duas pessoas que vão ajudar a fazer isso. Carlos Santoro [atual diretor de futebol] tem nove anos trabalhando no Grupo City. Raul Aguirre é hoje o nosso CEO, vem com experiência e o objetivo inicial é integrar o Bahia ao Grupo na área comercial, financeira, marketing e tudo mais. Tenho total confiança nessas pessoas”, finalizou.

Raul Aguirre assume o cargo que era exercido por Eduardo Gadelha até o fim do ano passado. Desde então o cargo estava vago. Ele já iniciou o trabalho no Bahia e está comandando processos de reestruturação no clube.