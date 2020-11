Bahia anuncia primeira contratação para o time de transição

O Bahia anunciou na manhã desta quinta-feira (26) seu primeiro reforço para o elenco do time de transição de 2021, que é sub-23. Trata-se do atacante Ronaldo, de 19 anos, que pertencia a equipe paulista do São Caetano.

Com a pandemia, o projeto do time transição foi suspenso e boa parte do jogadores foram dispensados pelo clube.

Ronaldo foi contratado e registrado antes do fechamento da janela, o que permite que o atleta seja relacionado para o elenco principal que disputa a Série A, comandado por Mano Menezes.

Ele fez parte do elenco do São Caetano que conquistou o título da Série A-2 do Campeonato Paulista. Ele marcou um gol e deu cinco assistências.

O vice-presidente Victor Ferraz comentou sobre a chegada do atacante e afirmou que a movimentação para a temporada 2021 no sub-23 já foi iniciada. “Hoje anunciamos a primeira contratação efetiva para essa equipe. Mas esse trabalho vem acontecendo desde a chegada de Dado Cavalcanti, há um mês atrás. O Departamento de Análise e Desempenho (DAD) vem se dedicando na análise de atletas e discutindo os nomes que estão sendo observados, além de analisar atletas que tem vínculo com clube e que disputam outras competições nesse momento”, comentou Ferraz.