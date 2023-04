Bahia anuncia renovação do contrato de Jacaré até o fim de 2024

Um dos destaques do Bahia na atual temporada, o atacante Vitor Jacaré está de contrato renovado com o Esquadrão. Nesta sexta-feira (28), o tricolor anunciou a ampliação do vínculo com o jogador até o fim de 2024.

O contrato atual entre Bahia e Jacaré se encerraria no final deste ano. O jogador é peça importante no time do técnico Renato Paiva, mesmo jogando improvisado de ala direito. Somente essa semana ele marcou dois gols. Um na derrota para o Botafogo, pelo Brasileirão, e outro na goleada sobre o Volta Redonda, na Copa do Brasil.

Vitor Jacaré chegou ao Bahia no ano passado indicado pelo técnico Guto Ferreira, com quem havia trabalhado no Ceará. O atacante não demorou para cair nas graças da torcida e foi peça fundamental na conquista do acesso da Série B para a Série A.

Em 63 partidas com a camisa tricolor, Jacaré marcou 12 gols e deu sete assistências. O próximo compromisso do atacante pelo Bahia será nesta segunda-feira (1º), contra o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.