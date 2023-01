Bahia anuncia renovação do contrato do goleiro Danilo Fernandes

O goleiro Danilo Fernandes vai permanecer no Bahia até o fim da atual temporada. Nesta terça-feira (17), o tricolor anunciou a renovação do contrato do jogador até o mês de dezembro de 2023.

Danilo Fernandes se recupera de uma lesão no joelho sofrida na reta final da Série B, no ano passado. O antigo vínculo do goleiro com o Esquadrão havia se encerrado em dezembro de 2022, mas, por lei, ele seguiria como jogador do clube até finalizar a recuperação.

No tricolor desde 2021, Danilo Fernandes é considerado uma das lideranças do elenco. Mesmo após a lesão, ele seguiu como peça importante do grupo que conquistou o acesso à primeira divisão.

Com a decisão da renovação, o Bahia tem agora cinco goleiros no elenco, além de Danilo, fazem parte da equipe: Marcos Felipe, Mateus Claus, Matheus Teixeira e o jovem Gabriel Souza. Recentemente o Esquadrão emprestou Dênis Júnior ao Vila Nova.