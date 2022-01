Bahia anuncia saída do volante Edson para clube da Ucrânia

O elenco do Bahia sofreu mais uma baixa. Depois de comunicar a rescisão de contrato com o zagueiro Ligger, o tricolor anunciou a saída do volante Edson. O jogador de 23 anos vai jogar no Rukh Lviv, da Ucrânia.

Edson tinha um acordo para a renovação do contrato com o Bahia e vinha treinando normalmente desde o início da pré-temporada. Como ainda não havia assinado a renovação, ele foi liberado sem custos pelo tricolor. O Esquadrão ficará com 30% dos direitos econômicos do jogador.

De acordo com o Bahia, pesou para a liberação a chegada do também volante Willian Maranhão, que foi contratado para a atual temporada. Além de Maranhão, o elenco tricolor conta agora com Patrick, Rezende, Lucas Araújo e Luizão para a função no meio-campo. Além deles foram incorporados ao grupo ainda os volantes Lohan e João Vitor, que estavam na equipe de transição.

Edson estava no Bahia desde 2019, quando chegou para fazer parte do time sub-23. Ao todo, ele disputou 45 partidas com a camisa tricolor. Na equipe principal, o volante conquistou os títulos de campeão Baiano de 2020 e da Copa do Nordeste de 2021.