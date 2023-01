Bahia apenas empata com o Operário em estreia na Copa São Paulo

O Bahia estreou com um empate sem gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira (4), o Esquadrão ficou no 0x0 com o Operário, pela primeira rodada do Grupo 25.

A forte chuva que caiu na cidade de São Bernardo atrapalhou os dois times. O campo sintético do estádio Baetão não suportou a quantidade de água e ficou completamente alagado.

Aos 30 minutos do primeiro tempo o jogo foi interrompido por conta da chuva. Quando o duelo voltou, a bola praticamente não rolou por conta das poças. Mesmo assim, o Bahia balançou as redes, com o atacante Kauan, mas a arbitragem flagrou impedimento.

No segundo tempo, o Operário criou mais oportunidades. Na última bola do jogo, a defesa tricolor bobeou e por muito pouco não sofreu o gol. O próximo adversário do Bahia na competição será o CSA, no sábado (7), às 15h15. A chave tem ainda o São Bernardo.