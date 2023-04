Bahia apresenta nova camisa tricolor para a temporada 2023; veja

A estreia do Bahia na Série A do Brasileirão será de roupa nova. Neste sábado (15), o clube baiano divulgou a camisa tricolor que a equipe usará durante o Brasileirão e o restante da Copa do Brasil. O uniforme será utilizado pela primeira vez no confronto com o Red Bull Bragantino, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid.

A camisa fabricada pela Esquadrão - marca própria do Bahia -, foi a vencedora no concurso promovido pelo clube no ano passado. Ela foi desenhada pelo torcedor Bruno Moraes.

➕ Saiba tudo após o lançamento completo, semana que vem ????



#BahiaÉOMundo #BBMP pic.twitter.com/VTuDYf75Lk — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 15, 2023

A indumentária apresenta listras verticais nas cores azul, vermelho e branco, com detalhes na gola, manga e a a frase "Bahia, Brasil, Mundo", nas costas.

A nova camisa ainda não está à venda para os torcedores. De acordo com o Bahia, o lançamento oficial será feito na próxima semana. Nos próximos dias o clube deve divulgar também o uniforme branco, considerado o número 1.