Bahia apresenta previsão de orçamento recorde para 2020

A diretoria do Bahia apresentou ao Conselho Deliberativo a proposta orçamentária do clube para 2020, em reunião na última sexta-feira (13). O valor estimado é de R$ 179 milhões, aumento de R$ 36 milhões em relação ao apresentado para 2019, há um ano. A quantia projetada pelo Bahia engloba receitas como a de bilheteria, direitos de transmissão, vendas de atletas, patrocínio, vendas da loja, entre outros. A expectativa é arrecadar R$ 30 milhões com a venda de jogadores, valor abaixo do esperado para 2019, quando a projeção foi de R$ 45 milhões.

Tricolor mantém pés no chão com premiação

Assim como em 2019, o Bahia tem sido conservador nas expectativas de premiação nos torneios que a equipe vai disputar em 2020. No orçamento apresentado, o clube projeta chegar no mínimo na semifinal da Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, o tricolor espera avançar pelo menos três fases. Já na Sul-Americana a previsão é de avançar apenas uma fase. O clube mantém os pés no chão para não se frustrar com receita “perdida”.

Nonato de volta à Bahia

Sétimo maior artilheiro da história do Bahia com 125 gols, o atacante Nonato é a estrela de um baba beneficente que será disputado sábado (21), no estádio municipal Cláudio Barbosa, em Pindobaçu, no norte do estado. Um dos organizadores é o ex-volante Dudu, natural da cidade e revelado na base tricolor em meados da década passada. Ele chegou a jogar profissionalmente pelo Bahia, mas foi pouco aproveitado antes de deixar o clube. Nonato, inclusive, quer voltar de vez à Bahia. Em contato com o CORREIO, ele revelou o desejo de vestir a camisa tricolor em 2020 para encerrar a carreira. Está com 40 anos. O Esquadrão analisa um possível retorno.

Vitória busca time para Neilton

O Vitória tem um grande problema para resolver antes do início da temporada 2020. Depois de um ano emprestado ao Internacional, o atacante Neilton não vai permanecer no colorado e retornará à Toca do Leão, já que tem contrato com o rubro-negro até dezembro do próximo ano. Sem ter como bancar o alto salário do jogador, a diretoria do Vitória procura um clube interessado em contar com os serviços do atacante.

Natação baiana de mudança

Alguns destaques da natação baiana estarão de mudança nos próximos dias. O motivo é o fechamento do clube da Aceb, no Costa Azul, que, conforme antecipado pelo CORREIO em maio, deixará de funcionar no final do mês. A nova casa do treinador Rogério Arapiraca e dos atletas orientados por ele, como Arícia Peree e Lucca Piloto será a Associação Atlética da Bahia, na Barra.

Escolinha do Guga também de malas prontas

A franquia da Escolinha do Guga que atualmente funciona na Aceb, através de uma parceria com a Winner Tennis Academia, também já definiu o endereço que terá a partir de janeiro. As aulas de tênis sairão do Costa Azul para a sede da Winner, em Pituaçu. O espaço tem cinco quadras e, no mês passado, conseguiu um financiamento do Banco do Nordeste para cobertura de quatro delas, com início neste mês. A previsão de conclusão das obras é em abril de 2020. Na Aceb, as quadras não são cobertas.