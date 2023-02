Bahia bate Doce Mel, garante liderança no Baianão e rebaixa rival

O Bahia mostrou sua força no duelo de opostos contra o Doce Mel. Mesmo com um time alternativo, formado por sub-20 e reservas do profissional, o Esquadrão venceu por 1x0, na noite deste sábado (11), no Waldomiro Borges, em Jequié, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. De quebra, confirmou a liderança da primeira fase com um jogo de antecedência, e rebaixou o Azulão.

O visitante foi melhor no primeiro tempo, e garantiu o gol aos 19 minutos, em chute de Everton de fora da área. O Doce Mel cresceu na etapa final e até chegou perto de empatar, mas não conseguiu balançar as redes.

Com o triunfo, o Bahia chegou aos 21 pontos, com sete triunfos em sete partidas disputadas. A Juazeirense, que ocupa a segunda colocação neste momento, está a cinco de distância, com 16. Como falta apenas uma rodada no estadual, o tricolor da capital não pode mais ser ultrapassado, e avança para as semifinais do Baianão na primeira colocação.

Já o Doce Mel lamentou bastante o resultado. A derrota confirmou o rebaixamento do Azulão para a Série B do estadual. O Crejoá somou apenas dois pontos nos oito jogos já disputados, com dois empates e seis derrotas.

Primeiro tempo

O Bahia entrou em campo com um time completamente diferente para enfrentar o Doce Mel. Apenas seis titulares fazem parte do elenco profissional: o goleiro Mateus Claus, o lateral Ryan, os volantes Lucas Araújo e Miqueias e o atacante Everton.

Os demais jogadores e os reservas eram da equipe sub-20. Nem mesmo Renato Paiva foi o comandante no duelo - quem esteve à beira do campo foi o treinador dos juniores, Rogério Ferreira.

Com sua equipe repleta de garotos, o Bahia entrou em campo se impondo sobre o Doce Mel. O Esquadrão foi melhor no primeiro tempo, no controle das ações. Logo aos 7 minutos, o visitante teve a primeira chance perigosa, depois de Vitinho mandar a bola na medida para Kennedy. O atacante invadiu a área, mas chutou para fora.

Melhor em campo, o Bahia abriu o placar aos 19 minutos. Everton recebeu, cortou para a direita e chutou cruzado, no cantinho do gol de João Victor: 1x0.

O segundo gol, por pouco, não veio aos 23, depois de cobrança de escanteio de Vitinho. Miqueias subiu mais alto que todo mundo para cabecear, só que a finalização foi para fora. Aos 28, Kennedy arrancou e arriscou da entrada da área. Só que a bola saiu sem força, nas mãos do goleiro. A partir daí, o Bahia passou a administrar o resultado no primeiro tempo.

O Doce Mel, por sua vez, pouco fazia. Um dos poucos bons lances do Azulão no primeiro tempo veio aos 10 minutos, depois de João Vitor levantar na área. Peu ficou com a sobra e tentou de voleio, mas foi sem força, nas mãos de Mateus Claus.

Depois de sofrer o gol, o mandante até tentou um pouco mais, mas mostrava muitos erros de passe, e não conseguia construir muitas jogadas de perigo. Aos 34, Sandro levantou na área e a bola foi parar com Caio Jambieiro - só que ele não conseguiu tocar em cheio.

A melhor chegada do Doce Mel na etapa veio no finzinho, aos 45. João Vitor recebeu, invadiu a área e chutou, mas foi para fora.

Segundo tempo

Se demorou muito para assustar na parte inicial do jogo, o mandante voltou do intervalo agressivo. Passou a tomar conta do jogo, empilhando chances. A primeira veio ainda no minuto inicial, quando Giva arriscou de longe e acertou o travessão de Mateus Claus.

O Bahia respondeu aos 6. Vitinho cobrou falta na intermediária e Everton desviou de cabeça, passando bem perto da meta adversária. Aos 8, Everton chutou da entrada da área, mas o goleiro João impediu. Léo Guerra aproveitou o rebote, mas a bola bateu em cima de João Vitor.

O Doce Mel voltou a crescer depois. Aos 14, a bola foi levantada na área, e Fernandes desviou com os pés. João Vitor ficou com a sobra e mandou uma bomba, em cima da marcação. Na sequência, o mesmo jogador surgiu em velocidade e cruzou na área. Mas a redonda passou por todo mundo e saiu.

Aos 19, mais uma grande oportunidade do Azulão: Grilo desarmou Miqueias e deixou Roberto na cara do gol. O atacante bateu, e Claus salvou para o Bahia. Dez minutos depois, Iuri surgiu em jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou na marca do pênalti, em busca de Davi - mas o camisa 10 escorregou.

Depois da pressão inicial na etapa, o Doce Mel caiu de ritmo. No fim, aos 52 minutos, o Bahia teve Miqueias pegando sobra de fora da área, mas foi por cima do gol. Assim, o 1x0 a favor do Esquadrão foi decretado.

FICHA TÉCNICA

Doce Mel 0x1 Bahia - Campeonato Baiano (8ª rodada)

Doce Mel: João, João Vitor, Marcelo, Fernandes e Samuel (Rivaldo); Giva, Sandro (Henrique) e Davi; Caio (Grilo), Matheuzinho (Iuri) e Peu (Roberto). Técnico: Eduardo Bahia.

Bahia: Mateus Claus, Hygor, Marcello, Nathan (Lustosa) e Ryan; Lucas Araújo, Miqueias e Vitinho (Sidney); Kennedy (Alex), Everton (Gustavo Kawã) e Léo Guerra (Tiago). Técnico: Rogério Ferreira (técnico dos juniores).

Local: Waldomirão, em Jequié

Gol: Everton, aos 19 minutos do primeiro tempo;

Cartão amarelo: Miqueias, Hygor, Mateus Claus e Marcello, do Bahia; Henrique e Roberto, do Doce Mel;

Público: 477 torcedores pagantes

Renda: R$ 19.080,00

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos apita o jogo, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira, Wesley Silva Santos e Jailton Moura Silva Filho.