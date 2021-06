Bahia bate Vila Nova em Goiânia e larga com vantagem na Copa do Brasil

No primeiro encontro da história da Copa do Brasil entre Vila Nova e Bahia, deu o tricolor. Na tarde desta terça-feira (1º), o Esquadrão derrotou o rival por 1x0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia, e largou em vantagem na terceira fase.

O gol do triunfo foi marcado por Rodriguinho, com pouco mais de um minuto do segundo tempo. O placar poderia ser mais elástico, mas o travessão e o goleiro Georgemy, em dia de ótima atuação, impediram o Bahia de fazer mais gols.

Com o resultado, basta um empate na segunda partida para o Esquadrão garantir a classificação às oitavas de final. A volta está marcada para a quarta-feira da semana que vem, dia 9, às 19h, em Pituaçu. Matheus Bahia será desfalque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Antes, o Bahia tem compromisso pela Série A: enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado (5), às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

Primeiro tempo

O Bahia entrou em campo sem Gilberto, que segundo informou o clube, sentiu um incômodo na coxa direita e, por cautela, ficou no banco de reservas. Thonny Anderson ganhou a vaga titular e, logo nos primeiros minutos, armou uma jogada pela direita com Thaciano, que cruzou e Rodriguinho finalizou na trave. Thonny ainda tentou na sobra, mas o zagueiro Walisson Maia salvou.

Na sequência, mais chances empilhadas do Esquadrão. Aos 16, Rodriguinho bateu para o gol e Georgemy fez uma bela defesa. Aos 19, foi a vez de Thonny Anderson receber na entrada da área, driblar o marcador e tirar do goleiro com um toque de muita categoria que carimbou a trave novamente.

Com o passar dos minutos, o Bahia diminuiu o ritmo. O Vila começou a crescer no jogo, passando a dificultar para o tricolor e até equilibrar as ações. Só aos 35, o Esquadrão teve uma nova chance, quando Rodriguinho recebeu de Thaciano e finalizou, para fora.

Nos minutos finais, o Vila Nova chegou com perigo com Kelvin, que fez a finta e bateu colocado, para a defesa de Mateus Claus.

Segundo tempo

Se o Bahia empilhou chance atrás de chance no primeiro tempo, foi efetivo logo na volta do intervalo. Com pouco mais de um minuto da etapa final, Rossi cruzou da direita na medida para Rodriguinho, que mandou de cabeça para o fundo da rede.

Atrás no placar, o Vila Nova saiu em busca do empate e ficou bem perto aos 13 minutos. Cardoso, que havia acabado de entrar, recebeu na direita e bateu para o gol. Mateus Claus fez uma grande defesa e salvou o Esquadrão.

Três minutos depois, foi a vez do goleiro anfitrião aparecer muito bem. Renan Guedes rolou para Rossi, que cruzou na área. Rodriguinho chutou de primeira, mas Georgemy fez uma linda defesa e impediu o Bahia de ampliar. Thaciano ainda pegou a sobra, mas já não encontrou espaço.

Aos 22, o Vila Nova chegou a balançar as redes, quando Pedro Júnior recebeu lançamento e mandou pro gol, mas o bandeira já havia sinalizado impedimento. Pouco depois, o mesmo jogador saiu livre na área e bateu em cima de Claus, que defendeu.

O time da casa ganhou uma nova boa oportunidade de empate aos 36 minutos, quando o árbitro assinalou falta de Conti sobre Willian Formiga. Dudu mandou uma pancada, no travessão.

Logo na sequência, Alesson recebeu passe de Galdezani e invadiu a área, mas foi derrubado pelo goleiro Georgemy. O Bahia pediu o pênalti, mas o árbitro mandou seguir. A terceira fase da Copa do Brasil não tem VAR.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de Alesson surgir em contra-ataque, após receber de Ruiz. O camisa 21 cruzou da direita com veneno, mas Georgemy afastou com um tapa.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova 0x1 Bahia - Terceira fase da Copa do Brasil

Vila Nova: Georgemy, Pedro Bambu, Renato, Walisson Maia e Willian Formiga; Deivid, Dudu e Arthur Rezende (João Pedro); Kelvin (Thiaguinho), Pedro Júnior e Henan (Johnatan Cardoso). Técnico: Wagner Lopes.

Bahia: Mateus Claus, Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick (Jonas), Daniel (Matheus Galdezani) e Thaciano; Rodriguinho (Alesson), Rossi (Óscar Ruíz) e Thonny Anderson (Gilberto). Técnico: Dado Cavalcanti.



Estádio: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia;

Gol: Rodriguinho, ao 1 minuto do segundo tempo;

Cartão amarelo: Kelvin, do Vila Nova; Matheus Bahia, Patrick e Conti, do Bahia;

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e André da Silva Bitencourt (trio do Rio Grande do Sul).