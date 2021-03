Bahia chega a acordo e encaminha contratação do atacante Oscar Ruiz

A novela envolvendo o Bahia e o atacante paraguaio Oscar Ruiz chegou a um final feliz para o time baiano. O tricolor entrou em acordo com o Cerro Porteño, clube com o qual o jogador tem contrato, e Ruiz defenderá o Esquadrão nas próximas temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista paraguaio Bruno Pont e confirmada pelo CORREIO.

Oscar Ruiz tem 29 anos e há algumas semanas vem negociando a transferência para o Bahia, mas o acerto esbarrava em exigências do Cerro Porteño. No primeiro momento, o clube paraguaio rejeitou a oferta do tricolor para adquirir 50% dos diretor econômicos do atacante por cerca de 150 mil dólares.

As duas partes continuaram conversando e chegaram a acertar um empréstimo com passe fixado para a compra, mas o interesse do Pumas, do México, no jogador, fez o acordo travar outra vez.

O Bahia insistiu na contratação de Ruiz e, de acordo com apuração do CORREIO, pagará de 400 mil dólares (cerca de R$ 2,3 milhões na atual cotação), por 50% do paraguaio. O atleta assinará contrato até 2023.

Nas redes sociais, o empresário Regis Marques Chedid, que representa Ruiz, agradeceu a paciência dos dirigentes do Bahia na negociação. A vontade do jogador em defender o tricolor também teve peso nas conversas.

Oscar Ruiz foi revelado pelo Libertad e passou ainda por clubes como Guaraní, Deportivo Capiatá e Sportivo Luqueno antes de chegar ao Cerro Porteno, em 2017. O Bahia será o primeiro clube do atacante fora do Paraguai. No Esquadrão, ele chega para reforçar um setor bastate carente. Atualmente, o tricolor conta com apenas dois extremos de origem, Alesson e Rossi.