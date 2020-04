Bahia confirma mais 4 mortes por covid-19

Quatro novas mortes pela covid-19 na Bahia foram confirmadas pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) no sábado (18), saltando para 40 o número de óbitos provocados pela doença no estado. Duas delas moravam em Salvador, uma em Lauro de Freitas, outra em Feira de Santana e uma em Gongogi. A morte de uma 41ª pessoa, informada pela Sesab, foi corrida depois, por se tratar de uma vítima que já havia tido o óbito confirmado.

"O 41º óbito que havia sido informado pela Secretaria da Saúde do Estado, na verdade, já havia sido notificada como a 27ª morte por Covid-19. A ficha de notificação foi inserida duas vezes no sistema, causando esta duplicidade. Já houve a retificação", explica o boletim.

A 40ª vítima do novo coronavírus (Covid-19) no estado foi uma mulher de 82 anos, residente no município de Gongogi, com histórico de hipertensão e diabetes. Ela estava internada em um hospital filantrópico de Itabuna, teve os primeiros sintomas no dia 13 e morreu no mesmo dia. Segundo a Sesab, a idosa teve contato com o primeiro caso de Covid-19 confirmado no município. O resultado o exame laboratorial para Covid-19 foi confirmado no sábado (18).

Uma mulher de 79 anos, residente no município de Salvador, com histórico de hipertensão foi a 39ª vítima. Ela estava internada em um hospital público na capital baiana desde 15 de abril e morreu no sábado (18). Também morreu em Salvador uma mulher de 82 anos, residente no município de Feira de Santana, com histórico de doença vascular crônica e diabetes. Considerada a 38ª vítima da doença no estado, ela estava internada em um hospital público de Salvador desde o último dia 5 de abril, morrendo no sábado (18).

Foi confirmada ainda a morte de um homem de 73 anos, residente em Lauro de Freitas, com histórico de hipertensão e hipotireoidismo. Ele estava internado em um hospital particular em Salvador desde 22 de março, morrendo na última quinta-feira (16). Ele foi a 37ª vítima.

O último boletim divulgado pela Sesab aponta que a Bahia registra 1.200 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), o que representa 11,69% do total de casos notificados. Até o momento, 5.293 casos foram descartados e 41 mortes. Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas deste sábado (18).

Ao todo, 304 pessoas estão recuperadas e 148 encontram-se internadas, sendo 52 em UTI. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Os casos confirmados estão distribuídos em 91 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (63,25%). Quanto ao sexo dos casos confirmados, 57,25% foram do sexo feminino. A mediana de idade foi 39 anos, variando de 4 dias a 97 anos. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 29,38% do total. O coeficiente de incidência por 1.000.000 habitantes foi maior na faixa etária de 80 anos ou mais (143,27/ 1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa, seguida de 30 a 39 anos (133,82/ 1.000.000 habitantes).