Bahia confirma mais de 30 mil para estreia em casa na Série A

Mais de 30 mil tricolores já estão garantidos na Fonte Nova para a partida desta segunda-feira (24) diante do Botafogo, pela 2ª rodada da Série A e que marca a estreia do Bahia como mandante na competição. A partida será às 20h.

O clube informou que a carga de ingressos promocionais a R$ 20 (meia) para o setor Sudeste Inferior já estão esgotadas. Vendas dos demais setores seguem até o dia da partida.

A partir deste jogo diante do Botafogo os ingressos do estádio sofrerão alteração no preço. Segundo informou o Bahia, a ação já havia sido divulgada para a torcida e o aumento no valor dos ingressos são a partir de R$ 6, sempre em um valor menor para os setores mais baratos.

Veja a tabela com os novos preços dos ingressos na Fonte Nova.

Foto: Reprodução

Confira abaixo os pontos de venda dos ingressos para a partida contra o Botafogo

SEXTA (21)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h

SÁBADO (22)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 18h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

DOMINGO (23)

Internet – 24h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h

SEGUNDA (24)

Internet – Até 20h

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 17h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 17h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 17h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 17h