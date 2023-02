Bahia confirma que usará time sub-20 contra o Itabuna no Baianão

Vivendo a sua primeira grande crise na temporada, o Bahia vai repetir a estratégia usada no último jogo pelo Campeonato Baiano e mandará a equipe sub-20 para o duelo contra o Itabuna, neste domingo (26), às 16h, em Camacã. O confronto é válido pela última rodada da primeira fase do estadual.

O Esquadrão garantiu a classificação para semifinal do estadual com duas rodadas de antecedência e tem o primeiro lugar assegurado. Por isso, o técnico Renato Paiva vai usar o tempo disponível para recuperar e treinar o elenco principal.

“O treino da manhã está dividido em dois grupos. Enquanto o sub-20 trabalha pro jogo de domingo, pelo Estadual, elenco principal inicia preparação pra estreia na Copa do Brasil, quarta que vem", publicou o Bahia no seu perfil oficial.

Na vitória por 1x0 sobre o Doce Mel, o Bahia utilizou a base do time sub-20 reforçada por alguns jogadores pouco utilizados na equipe de cima, como o goleiro Mateus Claus. A fórmula deve se repetir diante do Itabuna. O técnico Rogério Ferreira comandará o time.

Nesta sexta-feira (24), o elenco principal do Bahia voltou aos treinos. O time iniciou a preparação para as duas decisões que tem pela frente. Na quarta-feira (1º), o Esquadrão estreia na Copa do Brasil contra o Jacuipense. A partida será em Pituaçu. No domingo (5), o rival será o Vitória, na Fonte Nova, em clássico pela Copa do Nordeste.

O Bahia precisa de uma reação nas duas competições. O tricolor foi alvo de protestos da torcida após ter sido goleado por 6x0 pelo Sport, na Copa do Nordeste. O Esquadrão soma apenas quatro pontos no torneio regional e é o lanterna do grupo B.