Bahia confirma segundo caso de gripe aviária 

A Bahia registrou mais um caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP, vírus H5N1), conhecida como gripe aviária, nesta quinta-feira (15). Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a ave doente foi localizada no município de Prado, no dia 13 de junho, no Litoral Sul do estado, distante 50km de Caravelas, onde foi identificado o primeiro foco do vírus na última semana.

Em ambos os casos, a gripe foi registrada em aves silvestres da espécie Trinta-réis-real e nos locais onde elas foram encontradas não existem granjas próximas. A produção comercial no país segue livre da doença.

O Mapa reforça que a Influenza Aviária não é transmitida através da ingestão de carne de frango e ovos, podendo a população consumir esses produtos normalmente. Também não há quaisquer problemas quanto ao abastecimento de carne e ovos na Bahia ou no Brasil.

Como medidas de prevenção o Mapa orienta ainda que as pessoas evitem tocar em aves silvestres residentes ou migratórias, com sintomas respiratórios ou

nervosos, mortas ou doentes.

Nesses casos, a população deve entrar em contato com o Inema através do Disque Fauna (71) 99661-3998. Caso aves domésticas apresentem os sintomes, o contato deve ser feito no escritório da Adab mais próximo da ocorrência ou pelo número (71) 99627-9797.