Bahia consolida esquema com três zagueiros e mostra margem para evolução

Depois de um início de temporada de altos e baixos, o Bahia parece ter encontrado um norte para seguir no restante do ano. Nos últimos três jogos, o técnico Renato Paiva apostou no esquema com três zagueiros e viu o desempenho do time melhorar de forma considerável.

Contra Itabuna, na semifinal do Campeonato Baiano, e CRB, pela Copa do Nordeste, o tricolor ganhou solidez defensiva com os três marcadores e potencializou o ataque com o avanço dos alas - Jacaré ou André pelo lado direito e Chávez ou Matheus Bahia na esquerda.

Os resultados foram duas vitórias convincentes: 4x1 sobre o Itabuna e 3x0 no CRB. Diante do Jacuipense, no primeiro confronto da final do Campeonato Baiano, a vitória não veio, mas o Esquadrão apresentou um bom futebol. Apesar de alguns erros na defesa, o empate por 1x1 não traduziu o volume de chances criadas no ataque.

De acordo com o técnico Renato Paiva, apesar de só agora ele escalar a equipe nesse novo sistema, o modelo é uma continuação do trabalho que vem sendo feito desde o início do ano. O treinador argumentou que precisava de algumas peças que só chegaram ao elenco com as competições em andamento.

“Começamos com um sistema que já estava sedimentado, mas com alguns problemas. Me chamam de teimoso, mas eu não tinha jogadores para fazer este esquema tático. Tive muito tempo a treinar só com três zagueiros [no elenco]. Gabriel lesionado, Raul Gustavo lesionado, Kanu lesionado. Cheguei a colocar Rezende de zagueiro. Quantos jogadores chegaram depois que começamos a competir? Quando entendemos ter os jogadores ideais para esse sistema, estamos colocando em prática. Entendemos que era o ‘timing’. Preciso dos jogadores ideais. São os jogadores que ditam os sistemas táticos”, explicou Paiva, antes de completar:

“Se eu tiver um monte de pontas, tenho que jogar no 4-3-3. Mas isso é nosso trabalho diário. Temos um sistema definido já. Encontramos oportunidade e estamos a trabalhar ele mesmo sem tempo, durante os jogos. Se depois será esse ou não… Ele [o esquema 3-5-2] deu uma boa resposta. O jogo está mais apoiado. Se funcionar bem, poderá ser esse o esquema”, disse o treinador, projetando o restante da temporada.

Pelo menos para o segundo jogo da final do Baianão, no próximo domingo (2), às 16h, na Fonte Nova, o esquema será mantido. O treinador aposta, inclusive, no bom gramado para garantir o título. O Bahia precisa vencer e, para o Jacuipense, só a vitória interessa também. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Brasileirão

A partir de 15 de abril, o desafio tricolor será o Brasileirão. O clube baiano estreia contra o Red Bull Bragantino fora de casa.

O elenco ainda tem lacunas e a diretoria busca reforços no mercado. Entre os alvos está um zagueiro canhoto para ocupar o posto deixado por Raul Gustavo, que machucou o joelho e não joga mais neste ano. Recentemente, o Bahia recebeu negativas de Cuesta, do Botafogo, e Titi, do Fortaleza. Até lá, além dos defensores disponíveis, o volante Rezende é uma opção para atuar na linha de três.

“Neste momento tenho que encontrar soluções. Rezende não é zagueiro de formação, mas pode desenvolver esse papel. Vamos encontrar soluções. Se não chegar ninguém, nós encontraremos dentro de casa. Rezende, sendo canhoto, interpreta muito bem. É complicado jogar com linha de três com um zagueiro sem o pé natural”, comentou Paiva.

Além da zaga, ele espera que outros setores sejam reforçados. Há negociações encaminhadas com o atacante Ademir, do Atlético-MG, e o volante Thaciano, do Grêmio. A janela de transferências fecha no dia 4 de abril.

O clube baiano também assinou pré-contrato com o atacante Luciano Juba, do Sport. Inicialmente o jogador só chegará em setembro, após o fim do contrato com o time pernambucano, mas o Bahia negocia com o Leão a antecipação do fim do vínculo.