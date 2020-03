Bahia dará férias coletivas de 20 dias ao elenco no mês de abril

Sem saber quando entrará em campo pela próxima vez, o Bahia confirmou que dará férias coletivas ao elenco a partir de 1º de abril. O tricolor bateu o martelo após uma reunião da Comissão Nacional de Clubes, realizada nesta quinta-feira (26) por videoconferência envolvendo representantes de 30 clubes. O CORREIO já havia antecipado que o Vitória fará o mesmo.

Ficou acordado, em conjunto, que os times darão 20 dias de férias aos jogadores e comissão técnica, com a garantia de que os outros 10 serão gozados no final deste ano ou no início do próximo, adequados ao calendário que se desenhará após o fim da paralisação.

Não houve entendimento em relação à diminuição do salário dos atletas em 25%, proposta feita pelos clubes e rejeitada pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf). Assim, cada agremiação negociará com seus jogadores.

Desde a semana passada, todos os 27 campeonatos estaduais do país e também a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e as competições continentais (Libertadores e Sul-Americana) estão suspensos em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. O objetivo da pausa é conter o avanço da Covid-19, que já acometeu mais de 2 mil pessoas no país.

Após a paralisação dos torneios, o Bahia interrompeu todas as atividades na Cidade Tricolor desde o dia 17. Alguns funcionários trabalham no modelo “home office” (em casa). Em princípio, as atividades estariam suspensas até 30 de março.

Com o retorno ao trabalho previsto para 20 de abril, os clubes terão, em teoria, duas semanas de preparação para o início do Campeonato Brasileiro, cujas quatro divisões têm começo marcado para o fim de semana de 2 e 3 de maio. A CBF ainda não se manifestou a respeito de um possível adiamento, o que dependerá da evolução dos casos de Covid-19 no país. Os clubes pediram à confederação a manutenção dos pontos corridos nas séries A e B.

Quando o calendário do futebol for retomado, o Campeonato Baiano estará na penúltima rodada da fase classificatória e a Copa do Nordeste, na última. Depois virão as fases de mata-mata.

Auxílio da Conmebol

Para auxiliar os clubes nas contas, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou ontem o adiantamento de recursos para as equipes participantes da Copa Libertadores ou da Sul-Americana, como é o caso do Bahia. Cada agremiação poderá solicitar até 60% do prêmio de participação.

A iniciativa da entidade visa a permitir que os clubes planejem suas necessidades financeiras por causa da pandemia do coronavírus.

“Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições”, afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em carta dirigida às associações membro.