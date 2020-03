Bahia de Feira assume a vice-liderança do Baianão

Vice-campeão baiano no ano passado, o Bahia de Feira parece ter acordado para o estadual desse ano. Depois de um início irregular na competição, neste domingo (8) o time emplacou a segunda vitória consecutiva ao bater o Jacobina por 1x0, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Com o resultado, o Tremendão chegou aos 11 pontos e agora ocupa a vice-liderança, quatro pontos atrás do Bahia.

O único gol da partida saiu dos pés de Pelé, aos 45 minutos do segundo tempo. Na próxima rodada, o Bahia de Feira do técnico Barbosinha vai medir forças com o Vitória, dia 22 de março, um domingo, às 16h, no Barradão.

O rubro-negro, por sinal, que foi ultrapassado pelo time de Feira, tem um jogo a menos na competição que será disputado no próximo domingo (15), às 16h, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, diante do Jacuipense, no complemento da 7ª rodada.

Já o Jacobina segue sem vencer no campeonado depois de sete partidas. Foram seis derrotas e um outro empate, com somente dois gols marcados e 12 sofridos.

O Jegue da Chapada está na lanterninha, mas ainda tem chance de escapar do rebaixamento faltando duas rodadas. Quem está na frente é o Doce Mel, com quatro pontos, outro clube que também ainda não ganhou. Os dois se enfrentam no dia 22, em Jacobina.

Outros jogos

Atlético de Alagoinhas e Juazeirense fizeram um duelo disputado no estádio Carneirão. Mas o Carcará levou a melhor e venceu por 2x1, resultado que fez o time entrar no grupo dos times que garantem uma vaga nas semifinais da competição. Já o Cancão de Fogo agora é o quinto colocado.

Aos 40 anos, Nonato voltou a balançar a rede no Baianão. Ele fez o segundo gol do triunfo do Vitória da Conquista por 3x2 contra o Fluminense de Feira, no Lomanto Júnior. Natan e Danúbio também marcaram para o Bode, enquanto Marcelo Nicácio e Diego Aragão descontaram pelo Touro.