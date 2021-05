Bahia de Feira confia em invencibilidade na Arena Cajueiro para ser campeão

O fator casa não tem o mesmo impacto positivo para os mandantes do Campeonato Baiano em 2021. Somente na primeira fase, oito dos dez times participantes perderam em seus domínios. Um dos que conseguiu escapar ileso manteve o bom aproveitamento em seu território, mesmo sem torcida, e chegou na final: o Bahia de Feira. Neste domingo (23), o Tremendão espera manter a boa marca para ser campeão baiano em cima do Atlético. A partida começa às 16h.

Caso a escrita se mantenha, o time feirense garante, no mínimo, a disputa por pênaltis, já que o primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2, e um novo empate leva a disputa para a marca da cal. Se vencer, conquista o seu segundo título estadual já no tempo normal. Uma vitória do Carcará por qualquer placar significa a quebra do tabu e o título indo para Alagoinhas.

O Unirb também termina o estadual sem perder em casa, mas acabou eliminado na primeira fase. O Bahia de Feira soma seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, com 14 gols feitos e apenas quatro sofridos. Vale ressaltar que saiu sem levar gols em quatro dos jogos, incluindo a semifinal diante do Bahia, vencida por 3 a 0.

Um dos fatores que poderia beneficiar o Bahia de Feira e fazer da Arena Cajueiro um diferencial é o gramado sintético utilizado no estádio. Para o presidente Jodilton Souza, no entanto, não se trata de um favorecimento aos donos da casa. "O gramado não beneficia somente o Bahia de Feira, e sim qualquer equipe que venha jogar. A vantagem é para o time que é mais técnico, que venha jogar bola. Se conseguimos tirar proveito disso é porque o gramado só utilizou o potencial do time", opina.

Ao invés do gramado, Jonilton acredita na força do elenco como arma para chegar ao título. "Ficamos invictos porque o professor Oliveira Canindé montou uma equipe de qualidade. O time consegue ter uma espinha dorsal muito boa, e junto com ele (Oliveira Canindé), conseguimos trazer jogadores que estão correspondendo", diz o comandante.

Confiança no título

O time exaltado pelo presidente poderá ser repetido pelo técnico Oliveira Canindé na partida deste domingo (23). Sem novos desfalques, Jonilton destaca o ânimo da equipe em busca do bicampeonato, mas prega respeito. "Estamos muito otimistas e com o pé no chão, entendo a qualidade do Atlético, é um time que não chegou na final à toa. Eu sei que vai ser um jogo duríssimo, difícil, mas que a gente quer e pode ganhar".

O dirigente tratou de afastar o rótulo de terceira força do estado caso o título seja vencido pelo tricolor. "Não me preocupo muito com isso. Quero na realidade é subir degraus, transformar o Bahia de Feira em um clube grande, que dispute competições nacionais. Hoje já temos a simpatia maior da cidade, coisa que não tinha há 10 anos atrás", celebra.

Vale lembrar que o Bahia de Feira é um dos representantes baianos na série D 2021. Está no grupo A4, junto com o próprio Atlético, Juazeirense, ASA-AL, Sergipe, Retrô-PE, Itabaiana-SE e Murici-AL.

*sob orientação do editor Herbem Gramacho