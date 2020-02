Bahia de Feira derrota o Luverdense e avança na Copa do Brasil

O Bahia de Feira não apenas classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, como fez bonito: venceu o Luverdense por 3x1 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na noite desta quarta-feira (5).

O atacante Deon abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, colocando o Tremendão com a vantagem que precisava, já que o regulamento dava ao Luverdense o benefício de jogar por um empate.

O jogo seguiu parelho até quase a metade da segunda etapa, quando o time baiano emendou dois gols e garantiu a classificação. Aos 21, Cazumba cobrou escanteio e Menezes fez 2x0. Quatro minutos depois, Jarbas bateu de fora da área e marcou o terceiro.

O Luverdense ainda diminuiu aos 40 minutos, em um belo gol marcado por Kauê também de fora da área, mas não chegou a colocar a classificação em perigo. Jarbas ainda foi expulso aos 44.

O adversário do Bahia de Feira na próxima fase será Palmas ou Paraná, que estão se enfrentando na capital do Tocantins, em partida iniciada às 21h30. O time baiano jogará como visitante, em partida única. A diferença é que, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Esta é a terceira participação do Bahia de Feira na Copa do Brasil. Em 2012, eliminou o Aquidauanense e caiu diante do São Paulo na segunda fase. Em 2014, perdeu do Corinthians na estreia e foi eliminado.

Escalações

Bahia de Feira: Alan, Jarbas, Paulo Paraíba, Menezes e Cazumba; Escuro, Diones, Capone e Neguinho (Pelé); Pedro Pires (Léo Porto) e Deon (João Baiano). Técnico: Barbosinha.

Luverdense: Felipe Rocha, Rhuan, Tharsus, Murilo e Samuel; Jean, Luan, Josué e Alan Fabrício; André e Gustavo. Técnico: Zé Roberto. Substituições não disponíveis.