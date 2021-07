Bahia de Feira e Atlético empatam em duelo baiano pela Série D

Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira reeditaram a final do último Campeonato Baiano neste sábado (3), quando se enfrentaram pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E o duelo terminou em empate de 2x2.

Campeão estadual, o Carcará jogou em casa e saiu à frente do placar logo aos 4 minutos de jogo, com Vitinho. Porém o Tremendão, que faz melhor campanha no nacional, empatou aos 30 minutos com Jarbas.

Já na etapa final, o Atlético voltou a ficar na frente com Jeam, aos 4 minutos. Porém, mais uma vez o Bahia de Feira empatou com Deon, já aos 29.

Com o empate, o Carcará segue na lanterna do Grupo 4 da competição, com apenas três pontos em cinco jogos. Ou seja, o atual campeão baiano ainda não conseguiu vencer na competição nacional.

O Bahia de Feira também segue sem vencer na Série D, mas tem quatro pontos em cinco jogos. Aparece em 6º lugar no Grupo 4, que tem oito times. O 4º colocado, que é o Retrô, que seria o último a conseguir a classificação, tem sete pontos em quatro jogos.

Na próxima rodada, o Atlético de Alagoinhas visita o Murici, em Alagoas, no sábado (10), às 16h. Já o Bahia de Feira recebe o Itabaiana no domingo (11), às 16h.