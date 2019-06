Bahia de Feira é eliminado da Série D por usar jogador irregular

O Bahia de Feira está eliminado da Série D. Nesta sexta-feira (14) o clube foi julgado e punido com a perda de três pontos pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à escalação irregular do volante Edimar na primeira rodada. O time de Feira de Santana deve recorrer da decisão.

Com o resultado do julgamento, a equipe baiana dá lugar ao América-PE na fase 32-avos da última divisão nacional. Os pernambucanos enfrentam o América-RN no mata-mata.



Edimar fora relacionado pelo técnico Quintino Barbosa para o jogo de estreia do Tremendão, justamente contra o América-PE, no dia 5 de maio. O volante sequer entrou na partida.

Ele foi expulso na penúltima rodada da primeira fase da Série D de 2018, quando defendia o Vitória da Conquista, e por isso não poderia ser relacionado.



Após julgamento, ainda no ano passado, o volante de 34 anos foi punido com dois jogos de suspensão, mas acabou cumprindo apenas um: a última partida do Bode naquela edição do certame. O Vitória da Conquista foi eliminado na primeira fase.



Por conta disso, a escalação do volante contra o América-PE era irregular. Ele ainda precisava cumprir mais um jogo de suspensão.



Segundo o Bahia de Feira, Edimar alega que não foi notificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acerca de sua punição. O Tremendão ainda afirma que enviou para a Federação Bahiana de Futebol (FBF) a lista dos jogadores relacionados para a partida contra o América, “mas não recebeu retorno imediato e entendeu que todos os atletas estavam aptos para jogarem”.