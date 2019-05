Bahia de Feira e Juazeirense vencem na Série D; Fluminense empata

A chuva até tentou atrapalhar, mas a segunda rodada da fase de grupos da Série D do Brasileiro foi marcada pela vitória do Bahia de Feira. Com triunfo por 3x1, o Tremendão garantiu os três pontos em partida realizada na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na tarde deste sábado (11).

O Tremendão fez uma partida segura. O primeiro gol foi marcado logo no início do primeiro tempo por Ebinho. Aos 5 minutos, de bicicleta, o atacante inaugurou o placar.

No final do primeiro tempo, a chuva começou a cair com bastante força, permanecendo da mesma maneira durante todo o segundo tempo. E foi na segunda parte do jogo que os outros três gols foram marcados. Primeiro, o jogador do Serrano, Jones, igualou aos 15 minutos com gol do Jones.

Em seguida foi a vez do Fabrício, 18 anos, marcar o gol da virada do Tremendão, aos 28. Mais adiante, Bruninho deixou o dele para fechar o placar em 3x1 e fazer a alegria da torcida.

Outro representante baiano a entrar em campo foi a Juazeirense. E a equipe não decepcionou, com triunfo tranquilo de 3x0 sobre o Itabaiana, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Nino Guerreiro marcou dois gols, sendo um deles de bicicleta, e Caio Cézar fechou o placar para os donos da casa. O Cancão de Fogo tem quatro pontos na competição.

Por fim, depois de empatar na primeira rodada com o Salgueiro, dentro de casa, o Fluminense de Feira visitou o Sergipe e ficou no 2x2. Rafael Granja e Reinaldo marcaram para o Flu, enquanto Kiko Alagoano fez os gols dos sergipanos. Levi ainda perdeu um pênalti para o Touro do Sertão no segundo tempo.