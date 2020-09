Bahia de Feira fecha com Arnaldo Lira para sequência da Série D

O Bahia de Feira já tem um novo técnico. Um dia após a demissão de Quintino Barbosa, também conhecido como Barbosinha, o Tremendão acertou a contratação de Arnaldo Lira para a sequência da disputa da Série D. O técnico é esperado em Feira de Santana nesta terça-feira (22).

Essa será a quarta passagem de Arnaldo Lira no Bahia de Feira, que foi comandante do clube na conquista do título do Campeonato Baiano de 2011.

O treinador iniciou a atual temporada no Jacobina e, então, acertou com o Atlético de Alagoinhas para a disputa do estadual. Porém, ele não permaneceu no Carcará na volta do futebol, após a paralisação pelo coronavírus, e estava sem clube desde então.

Já Barbosinha foi demitido após a derrota do Tremendão fora de casa pelo Tupynambás, na estreia da Série B. Ele estava no time desde 2018. O Bahia de Feira volta a entrar em campo no próximo sábado (26), às 15h, contra o Vila Nova-MG, na arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela segunda rodada da competição.