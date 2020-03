Bahia de Feira goleia Atlético de Alagoinhas na Arena Cajueiro

O Bahia de Feira ganhou do Atlético de Alagoinhas por 3x0 no jogo de encerramento da sexta rodada do Campeonato Baiano, nesta terça-feira (3), e entrou firme na briga por uma das quatro vagas às semifinais.

Pelé, Menezes, de pênalti, e Deon fizeram os gols na Arena Cajueiro. Com o resultado, o Tremendão foi a oito pontos, passou o próprio Atlético no saldo de gols e assumiu o sexto lugar. Está a ponto do Jacuipense, quarto colocado.

Na próxima rodada, os dois times voltam a jogar domingo (8). O Bahia de Feira, mais uma vez em casa, vai enfrentar o lanterna Jacobina às 16h. No mesmo horário, o Atlético receberá a Juazeirense no estádio Carneirão, em Alagoinhas.