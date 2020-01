Bahia de Feira goleia na estreia e lidera o Campeonato Baiano

Atual vice-campeão baiano, o Bahia de Feira mostrou que vem com tudo para a temporada 2020 do estadual. Nesta quarta-feira (22), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o time goleou o estreante Doce Mel por 4x1. Os gols foram marcados por Deon, Alex Cazumba, Pedro Pires e Léo Porto. Adnael descontou para a equipe visitante, que não deu muito trabalho na partida.

Atlético e Flu empatam

Alagoinhas recebeu um dos jogos mais equilibrados da primeira rodada do Baianão. No estádio Carneirão, o Atlético recebeu o Fluminense de Feira e foi buscar o empate em 2x2 após estar perdendo por 2x0. Marcelo Nicácio fez os dois gols do Touro logo na primeira etapa. No entanto, o veterano Magno Alves diminuiu e Russo foi buscar a igualdade no 2º tempo.

Conquista e Jacuipense também

A expectativa da torcida do Vitória da Conquista era ver a estreia do centroavante Nonato, mas o centroavante passou em branco contra o Jacuipense e as duas equipes empataram em 2x2 no Lomanto Júnior. Rafinha e Otávio marcaram os gols do Bode na partida, enquanto Mauri e Flávio fizeram os tentos do time de Riachão do Jacuípe.